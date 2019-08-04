طلع حامل.. إيقاف لاعب كرة سلة أمريكي لمدة عام

أوقف الاتحاد الدولي لكرة السلة، اللاعب الأمريكي، دي جي كوبر، عن اللعب لمدة عام بعد خداعه في كشف المنشطات.



ووفقا لما نشره موقع eurohopes، المهتم بأخبار كرة السلة خضع اللاعب للاختبار خلال العام الماضي وذلك خلال إجراءات انضمامه لمنتخب البوسنة إلا أن التحليل كشف بأنه حامل.



وبحسب الموقع الأمريكي، حاول اللاعب خداع اللجنة وقدم عينة من بول صديقته، خوفا من أن يفشل في اختبار المنشطات وتم استبعاده.



فوجئ أعضاء اللجنة بنتيجة التحليل ومن ثم تم إخضاع اللاعب للتحقيق واعترف بأنه استعان بصديقته التي لم يكن يعلم بأنها حامل.



ونتيجة لذلك السلوك تم إيقاف اللاعب لمدة عام عن الرياضة، وذلك بسبب الاحتيال ومحاولة التلاعب في الاختبارات.