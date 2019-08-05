انفجار معهد الأورام .. رئيس جامعة القاهرة يعلن حالة الطوارئ

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد القومي للأورام والوقوف عن كثب على آخر التطورات.



وأمر رئيس جامعة القاهرة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد، والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث، وتهيب جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم أو محاولة دخول مقر المعهد حرصا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر.



وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بالمعهد القومي للأورام التابع للجامعة، على إثر الانفجار الذي وقع بالشارع الرئيسي أمام المعهد، حيث تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور حاتم أبو القاسم مدير معهد الأورام، الأدوار المختلفة للمعهد ولاسيما الغرف القريبة من موقع الانفجار.



واستمع الخشت إلى شرح مفصل من الدكتور حاتم أبو القاسم حول كل المعلومات المتوفرة عن هذا الانفجار الذي شهدته المنطقة الأمامية أمام بوابة المعهد، حيث تضررت واجهات المعهد ضررا بالغا إلى جانب بعض الغرف .



كان المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة أكد، في بيان، أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس الأمر الذي أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.



وأضاف البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإداري بعيدا عن غرف المرضى، موضحا أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابي الحادث.

