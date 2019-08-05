استراليا تستبعد نشر صواريخ أمريكية على أراضيها

استبعدت استراليا اليوم الاثنين نشر صواريخ أمريكية على أراضيها؛ وذلك في أعقاب محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين.



جاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أوردته قناة (فرانس 24) بعد ساعات على مغادرة وزيري الدفاع الأمريكي مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو سيدني عقب إجراء محادثات-

ومن جانبها، قالت وزيرة الدفاع الاسترالية ليندا رينولدس "إن منطقة نشر الصواريخ الأمريكية لم تحدد بعد، لكنها استبعدت أن تكون استراليا ضمنها".



ويجري مشاة البحرية الأمريكية بشكل منتظم عمليات مناوبة خلال مدينة داروين؛ ما يثير التكهنات من احتمال نشر صواريخ في هذه المدينة الشمالية عقب انسحاب الولايات المتحدة /الجمعة/ الماضية من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا.

