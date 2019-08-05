العمل يسير بشكل طبيعي..القومي للأورام يكشف تفاصيل واقعة حريق المعهد..فيديو

قال الدكتور حاتم القاسم، عميد المعهد القومي للأورام: إن سبب وقوع ضحايا حادث معهد الأورام هو حدوث انفجار أمام باب المعهد، نتيجة سير عربية عكس اتجاه الطريق على الكورنيش، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى، وحدوث انفجار شديد.





وأضاف حاتم القاسم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الإثنين ، أن حريق معهد الأورام ، وقع أثر على وجهات المعهد الخارجية وغرفها وتم إخلاؤها من المرضى، مؤكدا أنه لم يحدث أى إصابة لأى مريض أو إتلاف أى شيئا داخل المعهد.





وأشار الدكتور حاتم القاسم، إلى أن حريق معهد الأورام أحدث حالة من الذعر الشديد لجميع العاملين والمرضى داخل المعهد نتيجة حدوث هزة شديدة بسبب الانفجار، لافتا إلى أنه تم نقل المرضى إلى مستشفى دار السلام، القصر العيني.





وأردف أن لم يحدث أى إصابات بالنسبة للمرضى بسبب حريق معهد الأورام، مضيفا أن جميع الإصابات كانت في الأشخاص المتواجدين حول السيارتين.



