بالأسماء.. مدير أمن أسوان يعتمد حركة التنقلات الداخلية لـ رؤساء مباحث الشرطة

اعتمد اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الشرطة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.



وشملت الحركة تجديد الثقة في الرائد محمود حامد كرئيسًا لمباحث قسم شرطة أسوان أول، وأيضًا تجديد الثقة فى الرائد عمرو مصطفى رئيسًا لمباحث قسم شرطة أسوان ثان، والرائد نبيل أحمد محمد رئيسًا لمباحث مركز شرطة أبوسمبل.



كما تضمنت الحركة تجديد الثقة فى الرائد حسين أبو زيد كرئيسًا لمباحث قسم شرطة أسوان الجديدة، والرائد شريف محمد صلاح الدين رئيسًا لمباحث مركز شرطة أسوان.



وشملت الحركة أيضًا إسناد رئاسة مباحث مركز دراو للرائد أحمد محمد فهمي، والرائد كريم أبو العباس رئيسًا لمباحث مركز شرطة كوم أمبو، والرائد محسن رفعت متولي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة نصر النوبة، والمقدم أحمد محمد مرشدى رئيسًا لمباحث مركز شرطة إدفو ، والرائد محمود الباجا رئيسًا لمباحث سجن أسوان الجديدة.