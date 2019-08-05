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أخبار العالم

محادثات سرية أم أكاذيب.. حقيقة تواصل الأمير محمد بن سلمان مع طهران

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:19 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
حسام رضوان
علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف على الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية بشأن وجود محادثات سرية بين الرياض وطهران، يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي إنه لا يعرف شيئا بخصوص تواصل الأمير محمد بن سلمان مع طهران.

وأضاف أن إيران منفتحة على الحوار مع جيرانها، وأكد أنها على استعداد لإجراء هذا الحوار، مؤكدا أنه سيصب في مصلحة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجميع دول المنطقة.

وتابع:"لا يجب أن تكون جميع السياسات قائمة على الضغط، إيران والعراق والـ6 دول بمجلس التعاون الخليجي يجب أن يتحاوروا، ويبرموا معاهدة عدم الاعتداء.

وكان ظريف قد اقترح في وقت سابق توقيع دول الخليج معاهدة عدم اعتداء مع إيران، الاقتراح الذي لم يلق ردا أو قبولا.

وأشار ظريف إلى ضرورة الحوار من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني.

فيما وتدعم إيران إرهاب مليشيات الحوثي الإنقلابية في اليمن، وتمدها بالسلاح، فيما تقود المملكة التحالف العربي لدعم الشرعية رفقة الإمارات.

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