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فن

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:47 م
تيم حسن
تيم حسن
شروق ابراهيم
أعلنت عدد من الصحف والمواقع اللبنانية عن اسم بطلة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة للنجم السوري تيم حسن الذي سيشارك من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل.

وكشفت الصحف اللبنانية ان الفنانة ديما قندلفت ستكون هي بطلة الجزء الرابع، وهي اول سورية تقوم بدور البطولة امام " تيم" بعد اعتماده على الممثلات اللبنانيات في المواسم السابقة.

وتولى فؤاد حميرة مهمة كتابة الجزء الرابع بعد اعتذار باسم سلكا عن استكمال المشاركة في الهيبة الذي عرض منه الجزء الثالث في الموسم الرمضاني الماضي.

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم كانت بطلة الجزء الأول ونيكول سابا الجزء الثاني وسيرين عبد النور الجزء الثالث.
تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور
تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور
تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور
تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور
تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

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