الأزهر الشريف ينعى ضحايا حادث معهد الاورام

نعى الأزهر الشريف ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالقرب من معهد الأورام مساء أمس الأحد بمنطقة المنيل غرب القاهرة.



وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب مصر وطنًا وشعبًا كل مكروه وسوء.



وكان شب حريق هائل مساء أمس الأحد، بمنطقة قصر العيني وسط القاهرة، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة من السيارات، حيث تسببت في تصاعد أعمدة الدخان وإحداث حالة من الفزع لدى العاملين والمرضى بمعهد الاورام.