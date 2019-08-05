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رياضة

الألمانى توماس يدخل دائرة المدربين الأجانب المرشحين لقيادة الزمالك

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:49 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ملك موسى
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن دخول الألمانى توماس دول، المدير الفنى السابق للهلال السعودى، دائرة المرشحين لقيادة الفريق الابيض خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية عدة ترشيحات لمدربين أجانب للزمالك، ومنهم الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز، والصربى ميتشو المدير الفنى لأورولاندو بايرتس الجنوب أفريقى، بجانب البرتغالى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق الأبيض، والفرنسى نيكولاس ديبوى المدير الفنى لمنتخب مدغشقر.

ويسعي مجلس إدارة القلعه البيضاء لحسم الأمر خلال الساعات الجارية حول إنهاء ملف مدرب الفريق الجديد بعد إسناد المهمة بشكل مؤقت لطارق يحيى عقب رحيل خالد جلال.

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