5 أجانب مرشحون لتدريب الزمالك والحسم قبل مباراة ديكاداها.. تعرف عليهم

يحسم أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة خلال الساعات القليلة القادمة هوية المدير الفنى الجديد للزمالك الذى سيقود الفريق الأبيض خلفا لخالد جلال الذى قدم استقالته عقب الخسارة أمام الأهلى فى ختام مباريات الدورى.



ويفاضل الزمالك بين عدد من المدراء الفنيين الأجانب لتولى تدريب الزمالك حيث سافر أمير مرتضى الى فرنسا ومنها الى ألمانيا لمقابلة المدربين المرشحين وأختيار الأفضل والأنسب من بينهم وفقا للسيرة الذاتية والرغبة فى تحقيق البطولات مع القلعة البيضاء.



ومن المدربين المرشحين بقوة لتدريب الزمالك الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لنادى بيراميدز والألمانى توماس دول المدير الفنى السابق للهلال السعودى والصربى ميتشو المدير الفنى لأورولاندو بايرتس الجنوب أفريقى والبرتغالى باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك والفرنسى نيكولاس ديبوى المدير الفنى لمنتخب مدغشقر.



وكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن اعلان اسم المدير الفنى الجديد للزمالك خلال الـ 72 ساعة القادمة.



ومن المنتظر أن يحسم مسئولو الزمالك هوية المدير الفنى الجديد للزمالك قبل لقاء ديكاداها الصومالى المقرر له الأحد المقبل فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.



ويتولى طارق يحيى المدير مسئولية المدير الفنى للزمالك مؤقتا فى لقاء ديكاداها الصومالى بالدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.