السفارة الأمريكية في القاهرة تدين حادث معهد الأورام الإرهابي

أدانت السفارة الأمريكية في القاهرة حادث معهد الأورام الإرهابي، مؤكدة على وقوف الولايات المتحدة مع مصر في حربها ضد الإرهاب.



وقالت السفارة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "تدين السفارة الأمريكية بشدة القتل الإرهابي المأساوي للمصريين خارج المعهد القومي للأورام الليلة الماضية".



وأضافت: "أننا نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب ونتقدم بتعازينا إلى أسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".



وأعلنت وزارة الداخلية عن وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.