شباب الأهلي يبدأ استعداداته للموسم الجديد

بدأ فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث انتظم في المران، تحت قيادة مديره الفني عمرو أنور.



ويستعد فريق الشباب بالأهلي مواليد ١٩٩٩ للمشاركة في بطولة دوري الجمهورية، التي تحدد يوم الأحد الموافق ٢٥ أغسطس الجاري موعدًا لانطلاقها، على أن تنتهي يوم الأحد الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٠.



ويأمل فريق مواليد ١٩٩٩ في تكرار الإنجاز الذي حققه فريق مواليد ١٩٩٧ في الموسم الماضي، عندما فاز بلقب البطولة قبل ٤ جولات من نهاية الموسم، وكان ذلك تحت قيادة الجهاز الفني نفسه الذي يقود فريق ٩٩ في الموسم الحالي.



ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عيد المدير الإداري، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل، ومحمد السيد أخصائي التدليك



