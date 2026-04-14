انتقادات حادة لـ أيمن نور بعد لقائه أبناء الطائفة اليهودية بفرنسا .. ودعوات للتواصل مع إسرائيل

واجه الهارب أيمن نور انتقادات لاذعة خلال الأيام الماضية وذلك بعد سفره من تركيا إلي فرنسا وعقد اجتماع مع الطائفة اليهودية الإسرائيلية السياسية والاقتصادية بفرنسا وذلك لفتح قنوات اتصال مع الكيان الصهيوني.



وقد فضح الصحفي الإسرائيلي المتطرف إيدي كوهين الهارب أيمن نور بعد طلب الأخير تعاونه مع الكيان الصهيوني.



ومثلت زيارة أيمن نور طلب للتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والكيان الصهيوني.

يعرف الهارب أيمن نور بمواقفه المعادية لمصر، وقيامه بتأسيس قنوات إرهابية في الخارج معادية للدولة المصرية، تمولها منظمات تابعة للجماعة الإرهابية، حيث تربطه علاقة وثيقة بجماعة الإخوان الإرهابية وعدد من قياداتها، وقد داب الهارب أيمن نور على مهاجمة الدولة المصرية على قناة الجزيرة رافضا اعتبار جماعة الإخوان إرهابية .



كما شارك في أول مؤتمر للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في بروكسل لتدشين ما سمي إعلان بروكسل، كما شارك في إعلان تشكيل ما يسمي «المجلس العربى للدفاع عن الثورات والديمقراطية» الذى دشنته توكل كرمان الناشطة اليمنية التى لم تتوقف عن مهاجمة الدولة المصرية .