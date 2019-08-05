مجلس الوزراء: تعويضات عاجلة لضحايا انفجار معهد الاورام.. اعرف قيمتها

قدم المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس أمام معهد الأورام بالمنيل.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تفقد مبنى معهد الأورام وزار مصابي الحادث الإرهابي، مشيرا الى ان رئيس الحكومة وجه بصرف تعويضات عاجلة للمتضررين من الحادث الإرهابي.



وتابع أن رئيس الوزراء وجه بصرف تعويضات عاجلة بصفة مبدئية عبارة عن 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و 100 ألف جنيه لكل مصاب بعجز كلي و 50 الف لكل مصاب سيتطلب علاجه فترة طويلة بالمستشفي، مؤكدًا أن شركة المقاولون العرب تعهدت بإنجاز ترميم معهد الأورام في أقرب وقت.



وأشار سعد الى أن مستشفى 57357 استقبل بعض المرضى من معهد الأورام، مؤكدًا أن رئيس الوزراء وجه بتوفير أقصى درجات طبية لكل مصابي الحادث الإرهابي، حيث إن معظمهم مصابون بحروق، والحروق تحتاج رعاية طبية من نوع معين.

