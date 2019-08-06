علاج الإسهال للرضع.. أفضل الحلول بالأعشاب والأدوية

علاج الإسهال للرضع من الأمور التى يفكر فيها جميع الآباء والأمهات حيث أن الإسهال من أكثر المشكلات الصحية التى يتعرض لها الرضع والطفل فى هذه المرحلة العمرية جسمه يتأثر بأقل خطأ ويصاب بمضاعفات عديدة ومما يزيد الأمر سوءا أن مرض الاسهال فى حد ذاته يسبب العديد من المتاعب للطفل ويجعله يصاب بالجفاف الشديد الذى يتسبب فى مضاعفات خطيرة تهدد حياته وصحته.





وكلما تمكن الأب والأم من علاج الإسهال للرضيع بشكل صحيح وسريع كلما تجنب الرضيع الاصابة بالمضاعفات الخطيرة وكانت صحته أفضل ومنها علاج الاسهال عند الرضع بالاعشاب لكن المشكلة تكمن فى تخوف الآباء والامهات من اعطاء علاجات وأطعمة غير مناسبة للرضيع لذا لابد عليهم من معرفة المناسب لعلاج الأطفال الرضع مسبقا .





ونستعرض فى التقرير التالي أفضل طرق علاج الاسهال للرضع حديثى الولادة التى تساعد فى تحسن صحة الرضع عند 5 شهور و3 شهور وعلاج الاسهال عند الرضع بالاعشاب .





علاج الرضع بالاعشاب

تعد الأطعمة والاعشاب الطبيعية من أفضل الوسائل التى تستخدم لعلاج الاسهال للرضع لذا علي الام التأكد من اختيارالمناسب منها لعلاج طفلها دون عناء أو مشاكل صحية خاصة إذا كان الصغير لم يكمل عامه الاول فى الحياة وفقا لما أورده موقع " healthyhildegard " :





شاي الشمر لعلاج الاسهال للرضع





قم بدق ملعقة صغيرة من الشمر وأضف لها الماء الساخن واتركها 10 دقائق ثم قم بإعطائها لطفلك قبل ساعة من الرضاعة الطبيعية لأطفال الذين يتغذون بالببرونة يمكن اضافة ثلاث ملاعق كبيرة من شاي الشمر إلى إعداد الزجاجة العادي.





خليط الاعشاب لعلاج الاسهال للرضع





ويتكون خليط علاج الاسهال للرضع بالاعشاب من عدة مكونات طبيعيى هى: 4 ملاعق صغيرة من البابونج ، و3 ملاعق صغيرة من النعناع ، و4 ملاعق صغيرة من ثمار الكراوية ، 8 ملاعق صغيرة من ثمار شمر ، و1 ملعقة صغيرة من قشور البرتقال المر.





طريقة عمل علاج الاسهال بالاعشاب للرضع

- امزج جميع المكونات ثم أضف ملعقتان صغيرتان من خليط الانوع وقم بطحنهما جيدا .

- أضف الماء الساخن إلى مزيج البودرة ، واترك 10 دقائق ثم صفيه .

- اعط الشاي للرضيع قبل ساعة واحدة من الرضاعة الطبيعية .

- أضف فى الببرونة 3 ملاعق كبيرة كاملة لإعداد الزجاجة العادي .





زيت الكراويا لعلاج الاسهال للرضع





إن تدليك البطن باستخدام زيت الكراويا يساعد في الانتفاخ وانتفاخ البطن غير المريح الذى يعانى منه معظم الاطفال والرضع عند الاصابة بالاسهال والمغص.





طريقة استخدام علاج الاسهال للرضع بزيت الكراويا

- أضف قطرتين من الزيت المتسرب إلى كوب من الماء الدافئ .

- استخدم الأصابع لتطبيقه على بطن الطفل.

- ابدأ برفق في أسفل البطن .

- حرك ببطء في اتجاه عقارب الساعة حتى تصل إلى أسفل الأضلاع.





علاج الاسهال للرضيع 5 شهور

علاج الاسهال عند الطفل الرضع 3 شهور و 5 شهور و جميع الأعمار حتى أقل من عمر 12 شهر ، أو قم باعطاء الرضيع لبن الاطفال الصناعى البديل للبن الأم إذا كان الطبيب قد وصفه له سابقا ، هذا بجانب إعطاءه كمية كافية من الماء النقى وعلى الأم ان تتركه يتناول الكميات التى تكفيه من الماء حتى يشعر بالارتواء وعدم الرغبة فى المزيد ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "happyfamilyorganics".





علاج الاسهال عند الرضع بالادوية

لا تستخدم الأدوية المضادة للاسهال التي تصرف بدون وصفة طبية في الأطفال الصغار إلا إذا أوصى طبيب الاطفال الذى تتابعه معه حالة الرضيع باعطاءه عقار محدد.



