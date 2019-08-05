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فن

رامي صبري يحقق 2.75 مليون في 4 أيام بألبوم فارق معايا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:09 م
رامي صبري
رامي صبري
سعيد فراج
كسر الفنان رامي صبري حاجز 2 مليون بإجمالي نسب مشاهدات الـ10 أغان التي طرحها من ألبومه الجديد "فارق معايا"، فبلغت نسب مشاهدات الأغاني، 2 مليون و750 ألف مشاهدة، بعد طرحها يوم الخميس 1 أغسطس، عبر القناة الرسمية لشركة نجوم ريكوردز على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان رامي صبري قد طرح أغنيتين من ألبومه قبل شهر، وهما «حاول تنساني» وحققت مليونا و100 مشاهدة، وأغنية «أنا بابا» وحققت 792 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

فيما حققت أغنية «حكاية حبنا» 480 ألف مشاهدة، لتحتل المركز الثالث، بعد يوم واحد من طرحها، لتحتل المركز الثالث بين أغاني الألبوم.

ويضم ألبوم رامي صبري 2019، 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و "أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، وهو فى كده"، و"بقابل ناس"، وانا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكايةحبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامى صبري عدد من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن هما "وعجبي"، و"فارق معاك".

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