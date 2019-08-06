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أحمد عبد الهادي يعلن إفتتاح منظومة استقبال شكاوى المواطنين داخل محطات المترو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:51 ص
متروالانفاق
متروالانفاق
حسام الحارتي
قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أنه تم إفتتاح مكاتب من أجل استقبال شكاوي المواطنين داخل محطات مترو الانفاق بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

أضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، أنه سيتم تفعيل المرحلة الثانية داخل باقي محطة مترو الأنفاق خلال الفترة القادمة ، من أجل تعميمها على كافة محطات مترو الأنفاق.

وأشار عبد الهادي، إلى وجود تعليمات من قبل مجلس الوزراء لاستقبال كافة الشكاوى المتواجدة داخل جميع الهيئات الحكومية وكافة القطاعات المختلفة معلقا:" الشكاوي تنوعت مابين الاسكان وارتفاع الأسعار "بالإضافة إلى عدم تواجد تكييفات في كافة محطات مترو الأنفاق". 

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