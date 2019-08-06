ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

البنك المركزي: إطلاق الحد المعياري لمعدل سعر الفائدة الخالي من المخاطر يدعم سوق المال.. تطبيق CONIA خلال أكتوبر القادم.. التقييم سنوي.. الإفصاح عن كونيا بسوق الإنتربنك في العاشرة صباحا يوميا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:00 م
خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
محمد يحيى
  • البنك المركزي:
  • لا نتدخل في تحديد سعر الفائدة الخالي من المخاطر.. ودورنا رقابي
  • لا تعارض بين الحد المعياري لسعر الفائدة الخالي من المخاطر والسياسات النقدية
  • CONIA يعزز أسواق المال ويطبق اعتبارا من أكتوبر المقبل

نظم البنك المركزي المصري مؤتمرا صحفيا لإطلاق الحد المعياري لمعدل سعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا CONIA" من مقر البنك بمنطقة وسط البلد بالقاهرة بغرض تعزيز أسواق المال، بحضور عدد من قيادات "المركزي" على رأسهم رامي أبو النجا، وكيل المحافظ لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية.

وبدأ رامي أبو النجا، وكيل البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، في تعريف الحد المعياري باعتباره متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة بين البنوك في القاهرة (CONIA) من قبل مجموعة اتصال سوق المال المصري (MMCG)، والتي تضم البنك المركزي وبنوك تجارية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وأوضح رامي أبو النجا أن CONIA يوضح أسعار الفائدة على معاملات ما بين البنوك، والتي عمليا تكون خالية تقريبا من المخاطر بسبب آجالها القصيرة للغاية.

ويسعى البنك المركزي المصري لتفعيل الآلية الجديدة اعتبارا من أكتوبر المقبل، لتعزيز أسواق المال.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، أنه لا تعارض بين إجراءات البنك بتفعيل آلية الحد المعياري لمعدل سعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا CONIA" وبين قرارات اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية.

وقال رامي أبو النجا إن "كونيا" المقرر تطبيقه في أكتوبر المقبل، له دور مساعد في السياسات النقدية للجهاز المصرفي والمحافظة على قوته.

وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، أن هناك معايير لتسعير الفائدة عبر "كونيا" لكنها تسعى لتطبيق معايير الشفافية ونسبة 15% أعلى وأقل في البنوك لتحديد سعر الفائدة، على أن يتم احتساب الرقم والإفصاح بالبنوك بسوق الإنتربنك في العاشرة صباحا من اليوم التالي للتعاملات.

ونفى وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، وجود أي تدخل بشري في تحديد متوسط سعر الفائدة الخالي من المخاطر كونيا CONIA"، أو عمليات التسعير بوجه عام، إذ إن تلك العمليات تتم بطرق مميكنة ومتطورة.

وأكد رامي أبو النجا أن عمليات الرقابة على تنفيذ تلك الآلية هو من سلطات البنك المركزي المصري ، للتأكد من التزام الجهاز المصرفي بمعايير الشفافية، إذ إن المؤشر يعكس واقع التعاملات الحقيقية بالسوق.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية أن البنك المركزي المصري سيقوم بمراجعة تلك الآلية بشكل دوري والمحددة سنويا، غير أنه خلال الفترات الأولى لتفعيلها اعتبارا من أكتوبر المقبل، سيقوم بعمليات المراجعة والمتابعة بعد 3 أشهر فقط من التفعيل لمواجهة أي خلل يحدث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير أسواق المال: البنك المركزي سيثبت سعر الفائدة رغم تراجع التضخم

متوسط سعرها بين البنوك.. المركزي يطلق معيارا لـ أسعار الفائدة الخالية من المخاطر

CONIA يعزز أسواق المال..البنك المركزي يطلق الحد المعياري لأسعار الفائدة

البنك المركزي: لا تعارض بين الحد المعياري لسعر الفائدة الخالي من المخاطر والسياسات النقدية

البنك المركزي: لا نتدخل في تحديد سعر الفائدة الخالي من المخاطر.. ودورنا رقابي

بعد إعلان المركزي معدل الفائدة الخالي من المخاطر..كل ما تريد معرفته عن CONIA

ترشيحاتنا

مهاب مميش: منطقة قناة السويس ستتحول بشكل جذري لمركز تجارة عالمى.. فيديو

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب الانتفاخ

صفقة قوية.. الزمالك يضم أحمد فتحى نجم طائرة طلائع الجيش

بإجمالى 104 مليارات جنيه... مميش: قناة السويس حققت أكبر عائد فى تاريخها

هل صلاة الشروق لها أجر عمرة تامة ؟ .. المفتي السابق يجيب

لحظة موت.. ضابط شجاع يواجه بلطجيا يحمل سكينا بمدريد.. فيديو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم عبر هذا الرابط

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط .. بعد قليل

ستذيع الدوري.. مرتضى منصور يحدد موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

فرقتهم إشارة مرور.. قصة عروس تحول حفل خطوبتها لمأساة في انفجار معهد الأورام

الأزهر يحذر من عادة سيئة يفعلها الكثيرون تدخل جهنم

السجن والغرامة.. تعرف على جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

المعركة مستمرة ولن أجلس معه.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع محمود الخطيب

مصدر ينفي تصاعد أي أدخنة من مدينة الإنتاج الإعلامي

لحظة موت.. ضابط شجاع يواجه بلطجيا يحمل سكينا بمدريد.. فيديو

العشر الأوائل من ذي الحجة .. 32 كلمة أوصي الرسول بالمداومة على الدعاء بها

أهم الأخبار ليلا.. أحمد موسى يجمع 15 مليون جنيه لصالح معهد الاورام.. وقناة المحور تفسخ تعاقدها مع برنامج الزمالك.. وتركي آل شيخ يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي لضم وليد أزارو

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب الانتفاخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حريق ماجيك لاند.. تجديد ألعاب الملاهي وراء اندلاع النيران

الطريقة الأصلية.. دبابيس الفراخ المقرمشة

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور