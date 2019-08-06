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فن

اللهم تقبل مني.. أمل حجازي تؤدي مناسك الحج

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:34 ص
أمل حجازى
أمل حجازى
سعيد فراج
نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيه خلال تواجدها بالأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وعلقت أمل حجازي، على الفيديو: "اللهم تقبل مني ومن جميع المسلمين حج بيتك الحرام".

وعلى جانب آخر، حلّت أمل حجازي، ضيفة على أحد البرامج الخليجية، في لقاء متلفز، قبل عدة أيام، سألتها فيه المذيعة عن نيتها خلع الحجاب، والعودة للغناء على المسرح، حتى لو تم عرض مبلغ مالي كبير لها، يصل إلى 3 ملايين دولار.

وردت أمل حجازي على التساؤل السابق بالنفي، مؤكدة أن لديها قناعة، اصطحبتها فرحة عمت قلبها بعد ارتداء الحجاب، وأن كنوز الدنيا لن تغنيها عن أغلى شئ في الحياة، عن الحجاب.

يذكر أن أمل حجازى، بعد ارتدائها الحجاب، أطلقت العديد من الأغانى والأناشيد الدينية مثل "حجابك تاج" ويوم مولدك يا محمد"، "يا سيدة النساء يا مريم"، "السلام عليك يا سيد الخلق".

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