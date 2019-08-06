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فن

تعليق ناري لـ محمود عبد المغني على حادث معهد الاورام الإرهابي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:21 ص
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
سعيد فراج
نشر الفنان محمود عبد المغني، تعليقا عبر حسابه على إنستجرام، أعرب من خلاله عن غضبه بعد الحادث الارهابى الذى وقع بمحيط معهد الاورام.

وقال محمود عبد المغني، في تعليقه على صورة أحد ضحايا معهد الاورام: "حسبنا الله ونعم الوكيل.... ربنا كبيير".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

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