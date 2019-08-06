جمعيات الشهرية بنظام الأون لاين: اعمل حساب اللي جاي ونزل الأبلكيشن

اعتادت أغلب الأسر المصرية، على ما يعرف بـ "الجمعية الشهرية"، حيث يتولى أحد الأفراد تنظيم عملية دفع مجموعة من من أشخاص، يدفع كل منهم مبلغًا ماليًا كل شهر ويتم الاتفاق عليه مُسبقًا بداية من 100 جنيه، وقد يصل الاشتراك شهريا إلى 5 آلاف جنيه للفرد الواحد، وقد يكون على مدار عام أو عامين أو أكثر، كما يتم الاتفاق على ترتيب كل منهم في الحصول على المبلغ الكلي للجمعية الذي يتم جمعه من المجموعة كل شهر.

الجمعية الشهرية ودائما ما تكون بين مجموعة من الأقارب أو الجيران أو زملاء العمل، لتوفير أقساط المدارس أو السيارات أو الشقق السكنية أو لإتمام زيجات أحد الأبناء، فعن طريقها يحصل الشخص على المبلغ كاملا ويسدد التزاماته المالية دفعة واحدة، دون اللجوء إلى الاستدانة أو القروض.

مشاكل الجمعيات ورغم أهمية "الجمعية"، إلا أن هناك مشكلات عديدة تتعرض لها، خاصة ما يتعلق بطريقة الدفع وانتظام الأعضاء في تسديد التزاماتهم، وانسحاب البعض منها في منتصف المدة، بالإضافة إلى الخلافات حول ترتيب من سيحصل على المبلغ الكلي كل شهر.

الجمعية الإلكترونية وهو ما دفع البعض للتفكير في نقل فكرة "الجمعية الشهرية" إلى عالم الإنترنت، فأصبحت هناك تطبيقات إلكترونية لما يعرف بـ "الجمعية الإلكترونية"، تنفذ نفس فكرة الجمعية التقليدية، من خلال نظام أون لاين يعمل على تسهيل عمل الجمعية، بمبالغ متفاوتة، حتى يستطيع الشخص اختيار الجمعية التي تناسب دخله.

"اعمل حساب اللى جاى.. الجمعية السهلة هي اللي بتخليك تختار طريقة الدفع المناسبة ليك، انسى أيام ما كنت بتحسبها بالورقة والقلم، حياتك كلها دلوقتي ديجيتال MoneyFellows جمعية، هتتابعها من أي مكان على موبايلك وهتخليك تحوّش بطريقة سهلة ومضمونة تناسب ستايل حياتك.. نزّل الأبليكيشن دلوقتي، واخلص من العلاقات الشخصية في الجمعيات واللي كانت ساعات بتظلمك وتخلي حد يقبض ف دورك.. لكن هنا منظمة تنظيم كامل وفي أولويات ومميزات وشروط لكل دور"... حسبما أعلن القائمون على أحد تطبيقات الجمعية الإلكترونية.

طريقة الاشتراك وعبر التطبيق، يستطيع الشخص الواحد الدخول في أكثر من جمعية إذا كان دخله الشهري يسمح بذلك، من خلال قيام الشخص بتسجيل بياناته عبر التطبيق، وربط حسابه على موقع "فيسبوك" بتلك البيانات، للتأكد من هويته وضمان أن البيانات سليمة، مع ذكر بيانات حسابه البنكي أو خطاب بمفردات مرتبه من جهة عمله.

أمان التطبيق وبعد أن يقوم الشخص بإدخال بياناته، واختيار الجمعية حسب دخله ورغبته، يقوم التطبيق بإظهار الأدوار أو الشهور المتاحة للحصول على المبلغ الكلي للجمعية، ليختار منها ما يناسبه، بالتوقيع على عقد بين الموقع وبينه، إما عن طريق مندوب أو الحضور لفرع الموقع، ويتم الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية البنكية بحساب إلكتروني في أحد البنوك، أو من خلال مندوب، أو من خلال "فوري". وخلال تصفح المواقع الإلكترونية للجمعيات الشهرية، فإن الحد الأقصى للجمعيات الحالية هو 20 ألف جنيه، يشارك فيها 10 أفراد، ويدفع كل مشترك 2000 جنيه شهريًا، وهناك جمعيات ما بين 5 و10 و15 ألف جنيه.

عدم النصب وحسب القائمين على الموقع الإلكتروني للجمعية، فإنه لضمان التزام الشخص بعد حصوله على الجمعية، فإن هناك خطوة عند إعطاء المبلغ للشخص الذي يحين دوره، وهي أنه يقوم بالتوقيع على إيصال أمانة بباقي الأقساط المتبقية عليه، حتى لا تكون هناك فرصة لعمليات النصب.

أبرز التطبيقات وهناك العديد من التطبيقات منها "الجمعية ـ ElGamaeya"، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني، متخصص لعمل الجمعيات، عبر الهواتف الذكية، ويجمع الأموال وينظم أدوار القبض بين المشتركين، وأيضا هناك تطبيق "الجمعية الشهرية"، لأنظمة أندرويد وأجهزة أبل الذكية، ويمكن من خلاله الاشتراك في جمعية أو أكثر، وبالمثل تطبيق "حوشلي" ويهدف في الأصل إلى تحقيق الأمان المادي وتوافر الأموال عند الضائقة المالية أو للحصول على خدمات أو منتجات بأسعار عالية، ويلتزم كل شريك بمبلغ معين لا يتم الاقتراب له إلا وقت الحاجة، بحيث يعمل التطبيق على اقتطاع جزء من الراتب الشهري، ويسحب المبلغ حين الوصول لمبلغ من الأموال.

جدير بالذكر أن "الجمعيات الأونلاين" منتشرة فى أكثر من 90 بلدًا حول العالم، ومنها أمريكا، وفرنسا، والهند، وتختلف شروطها وقوانينها حسب طريقتها ونظامها فى كل بلد. مزايا وعيوب ويقول محمد مختار، مهندس ديكور، أحد المشتركين، إن الجمعية الإلكترونية محددة وأمان ولكن يعيبها أنها مبالغ صغيرة "يعني مفيش جمعية بـ 50 أو 100 ألف، والميزة فيها إن مفيش حد بيطلع من نص الجمعية، أو يزود شهر عليك نصب، أو يقولك معلش بلاش انت الشهر دا، كله بنظام محدد وكل واحد عارف هيقبض امتى، ومفيش مشادات بين الأعضاء، خصوصا إن كل واحد يريد الحصول على المبلغ المجمع قبل غيره".