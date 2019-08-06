جمعيات الشهرية بنظام الأون لاين: اعمل حساب اللي جاي ونزل الأبلكيشن

الجمعية الشهرية
ودائما ما تكون بين مجموعة من الأقارب أو الجيران أو زملاء العمل، لتوفير أقساط المدارس أو السيارات أو الشقق السكنية أو لإتمام زيجات
أحد الأبناء، فعن طريقها يحصل الشخص على المبلغ كاملا ويسدد التزاماته المالية دفعة
واحدة، دون اللجوء إلى الاستدانة أو القروض.
مشاكل الجمعيات
ورغم أهمية "الجمعية"، إلا أن هناك مشكلات
عديدة تتعرض لها، خاصة ما يتعلق بطريقة الدفع وانتظام الأعضاء في تسديد التزاماتهم،
وانسحاب البعض منها في منتصف المدة، بالإضافة إلى الخلافات حول ترتيب من سيحصل على
المبلغ الكلي كل شهر.
الجمعية الإلكترونية
وهو ما دفع البعض للتفكير في نقل فكرة "الجمعية
الشهرية" إلى عالم الإنترنت، فأصبحت هناك تطبيقات إلكترونية لما يعرف بـ
"الجمعية الإلكترونية"، تنفذ نفس فكرة الجمعية التقليدية، من خلال نظام أون
لاين يعمل على تسهيل عمل الجمعية، بمبالغ متفاوتة، حتى يستطيع الشخص اختيار الجمعية
التي تناسب دخله.
طريقة الاشتراك
وعبر التطبيق، يستطيع الشخص الواحد الدخول في أكثر
من جمعية إذا كان دخله الشهري يسمح بذلك، من خلال قيام الشخص بتسجيل بياناته عبر التطبيق، وربط حسابه على
موقع "فيسبوك" بتلك البيانات، للتأكد من هويته وضمان أن البيانات سليمة،
مع ذكر بيانات حسابه البنكي أو خطاب بمفردات مرتبه من جهة عمله.
أمان التطبيق
وبعد أن يقوم الشخص بإدخال بياناته، واختيار الجمعية
حسب دخله ورغبته، يقوم التطبيق بإظهار الأدوار أو الشهور المتاحة للحصول على المبلغ
الكلي للجمعية، ليختار منها ما يناسبه، بالتوقيع على عقد بين الموقع وبينه، إما عن
طريق مندوب أو الحضور لفرع الموقع، ويتم الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية البنكية بحساب
إلكتروني في أحد البنوك، أو من خلال مندوب، أو من خلال "فوري".
وخلال تصفح المواقع الإلكترونية للجمعيات الشهرية،
فإن الحد الأقصى للجمعيات الحالية هو 20 ألف جنيه، يشارك فيها 10 أفراد، ويدفع كل مشترك
2000 جنيه شهريًا، وهناك جمعيات ما بين 5 و10 و15 ألف جنيه.
عدم النصب
وحسب القائمين على الموقع الإلكتروني للجمعية، فإنه
لضمان التزام الشخص بعد حصوله على الجمعية، فإن هناك خطوة عند إعطاء المبلغ للشخص الذي
يحين دوره، وهي أنه يقوم بالتوقيع على إيصال أمانة بباقي الأقساط المتبقية عليه، حتى
لا تكون هناك فرصة لعمليات النصب.
أبرز التطبيقات
وهناك العديد من التطبيقات منها "الجمعية ـ ElGamaeya"، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني، متخصص لعمل الجمعيات،
عبر الهواتف الذكية، ويجمع الأموال وينظم أدوار القبض بين المشتركين، وأيضا هناك تطبيق
"الجمعية الشهرية"، لأنظمة أندرويد وأجهزة أبل الذكية، ويمكن من خلاله الاشتراك
في جمعية أو أكثر، وبالمثل تطبيق "حوشلي" ويهدف في الأصل إلى تحقيق الأمان
المادي وتوافر الأموال عند الضائقة المالية أو للحصول على خدمات أو منتجات بأسعار عالية،
ويلتزم كل شريك بمبلغ معين لا يتم الاقتراب له إلا وقت الحاجة، بحيث يعمل التطبيق على
اقتطاع جزء من الراتب الشهري، ويسحب المبلغ حين الوصول لمبلغ من الأموال.
جدير بالذكر أن "الجمعيات الأونلاين" منتشرة فى أكثر من 90 بلدًا حول العالم، ومنها أمريكا، وفرنسا، والهند، وتختلف شروطها وقوانينها حسب طريقتها ونظامها فى كل بلد.
مزايا وعيوب
ويقول محمد مختار، مهندس ديكور، أحد المشتركين، إن الجمعية الإلكترونية محددة وأمان ولكن يعيبها أنها مبالغ صغيرة "يعني مفيش
جمعية بـ 50 أو 100 ألف، والميزة فيها إن مفيش حد بيطلع من نص الجمعية، أو يزود شهر
عليك نصب، أو يقولك معلش بلاش انت الشهر دا، كله بنظام محدد وكل واحد عارف هيقبض امتى،
ومفيش مشادات بين الأعضاء، خصوصا إن كل واحد يريد الحصول على المبلغ المجمع قبل غيره".
غياب التلاعب
ويرى أحمد فتحي، طبيب أسنان، أحد المشتركين بنظام
الجمعية الشهرية، أن هناك مزايا لهذا النظام أبرزها "لا يوجد تلاعب أو تأجيل أو
تأخير، والاشتراك مرتبط بحسابي البنك وبياناتي الإلكتروني وهناك ضمانات صارمة وعقود،
وهو ما يجعلها أيسر وأسهل من الجمعيات العادية التقليدية بين زملاء العمل".
رفض الفكرة
فيما رفضت ميار محمد، فكرة الجمعية الإلكترونية:
"مش أمان وغريبة والجمعية لازم تكون بين ناس اعرفهم، ولو حصل ظرف طارئ أقدر أقبض
بدري أو حتى أطلع منها، لكن الجمعية الإلكترونية بين ناس متعرفش حد، وممكن يتنصب عليَّ أو أمضي علي ورق يورطني في مشكلة، كمان مش كل الناس تعرف تتعامل أون لاين وبالتطبيق،
يعني الأمهات والآباء صعب عليهم.. وبالتالي دي تطبيقات للشباب فقط ومش لكل أفراد الأسرة".