وفد من حكماء السلام يتفقد شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الدولة المصرية تواصل عبر الهلال الأحمر المصري، إرسال القوافل الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم جنوب القطاع، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وقد انطلقت القافلة الثانية عشرة في تمام الساعة 5.30 من فجر اليوم، محملة بآلاف السلال الغذائية ومئات الأطنان من المستلزمات الطبية والشخصية، في إطار الجهود المصرية الحثيثة للتخفيف من معاناة السكان في القطاع المحاصر".

وتابع: "في سياق متصل، زار وفد من مجموعة الحكماء التابعة للأمم المتحدة محافظة شمال سيناء، حيث تفقّد المخازن اللوجستية المُخصصة لتجهيز المساعدات قبل دخولها إلى قطاع غزة، كما زار الوفد معبر رفح البري للاطلاع على آلية تدفق المساعدات من الأراضي المصرية إلى غزة، ثم توجه إلى معبر كرم أبو سالم حيث شهد عن قرب العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول الشاحنات، رغم استيفائها كافة الاشتراطات الإنسانية".

وواصل: "وثّق الوفد الأممي، الذي ضم رئيسة أيرلندا السابقة ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، عودة عدد من الشاحنات المصرية من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح بعد أن تم رفض دخولها دون مبررات واضحة، وتحدث السائقون إلى أعضاء الوفد مباشرة، مشيرين إلى أن الأسباب المقدّمة من الجانب الإسرائيلي كانت واهية وغير منطقيةK كما توجه الوفد في ختام جولته إلى مستشفى العريش العام، أحد المستشفيات التي فتحتها الدولة المصرية لاستقبال المصابين من غزة وتقديم العلاج لهم".

