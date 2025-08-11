ترسم صور خادشة.. القبض على التيك التوكر نوجا تاتو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامها برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.

ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامها برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة – لها معلومات جنائية)، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها" - أدوات طبية وخامات "غير مصرح بإستخدامها من الجهات المعنية" ) .

وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المُشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





