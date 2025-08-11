خلي بالك على نفسك.. أعراض تصيبك خلال الحر تكشف ضربة الشمس

تعد ضربة الشمس من المشكلات الصحية الشائعة خلال فصل الصيف خاصة خلال موجات الحر الشديد وإذا لم تكتشف بسرعة ويتم علاجها فقد تحدث عدة مضاعفات خطيرة.

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك نكشف لكم اهم علامات وأعراض ضربة الشمس.

أعراض ضربة الشمس



تشمل علامات وأعراض ضربة الشمس ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية الأساسية وعادة ما تكون أكثر من 104 درجة فهرنهايت .

تغيرات في السلوك مثل الانفعال أو العدوان.

عدم وضوح الرؤية .

ارتباك وفقدان التركيز .

هذيان وضعف عام .

دوخة .

الإغماء .

سرعة ضربات القلب .

تنفس سريع وسطحي .

انخفاض ضغط الدم .

الغثيان والقيء .

النوبات .

كلام غير واضح.

ضعف عام

تغيرات لون الجلدفيصبح أحمر أو أفتح من المعتاد.

الجلد الجاف أو التعرق خاصة عند بذل مجهود فى الحر.





قد تلاحظ بعض هذه العلامات والأعراض بنفسك، وفي حال حدوثها، اتصل فورًا برقم الطوارئ أما إذا شعرت بالارتباك أو فقدت الوعي، فستحتاج إلى مساعدة طبية من شخص آخر ولهذا السبب يُعدّ التعرّف على أعراض ضربة الشمس أمرًا بالغ الأهمية وغالبًا ما يكون للمارة دورٌ حاسم في ملاحظة أي شيء غير طبيعي وتنبيه الأطباء.