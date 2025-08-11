قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على تيك توكر شهيرة ترسم صورا خادشة على أجساد السيدات
أوسكار يراجع تحكيم الدوري مع 4 حكام
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
الأزهر صوت الحق.. دعم جزائري لمواقف الإمام الأكبر تجاه فلسطين
محافظ الدقهلية يقرر إيقاف عمل عمال النظافة بأوقات الذروة بالموجة الحارة
أذكار المساء مكتوبة كاملة.. رددها لتحصين نفسك من شرور الليل
محمد عبدالعزيز يطالب خليل الحية بقيادة شاحنة مساعدات لغزة
ما بين المعابر والضغوط الدولية| مصر تثبّت التزامها تجاه فلسطين.. تفاصيل
من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت
بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل
الحبس سنة وغرامة للمتهمين بضرب فتاة في الشاطبي لزيادة المشاهدات
رئيس الوزراء القطري يدين استهداف إسرائيل المتعمد للصحفيين بغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام
سارة عبد الله

في إطار التقييم الدائم للحكام ومراجعة قرارتهم اجتمع اليوم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مع أربعة حكام من بين الذين شاركوا في إدارة مباريات الجولة الأولى لمسابقة دوري القسم الأول (دوري نايل)، حيث استعرض معهم بعض المواقف التحكيمية التي تحتاج إلى تقييم.

كما أثنى أوسكار أيضاً على مواقف أخرى لهم أثناء مشاركاتهم في إدارة مباريات الجولة.

الحكام الأربعة هم: محمد مايو، ومحمد الغازي، ومحمود ناصف، وسيد منير.

وانتهت منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، حيث شهدت انطلاقة قوية للمصري البورسعيدي الذي تصدر جدول الترتيب بعد فوزه على منافسه بثلاثة أهداف مقابل هدف، محققًا العلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه.

وجاء الزمالك في المركز الثاني عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، متساويًا في النقاط والأهداف مع فريق زد الذي احتل المركز الثالث، بينما حل الجونة في المركز الرابع بعد فوزه بهدف نظيف.

وفي المركز الخامس جاء الأهلي بعد تعادله المثير مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ليحصد كل منهما نقطة واحدة، وهو نفس رصيد سموحة والجيش والإسماعيلي وفيوتشر وبيراميدز ووادي دجلة وإنبي وفاركو وغزل المحلة والبنك الأهلي وحرس الحدود، حيث انتهت مبارياتهم بالتعادل.

أما مؤخرة الجدول، فجاءت من نصيب كهرباء الإسماعيلية في المركز الثامن عشر بعد خسارته بهدف دون رد، يليه الاتحاد في المركز التاسع عشر، ثم المقاولون العرب في المركز العشرين، وأخيرًا سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي والعشرين، وكلهم بلا نقاط.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثانية مواجهات قوية ستحدد ملامح المنافسة مبكرًا، خاصة بين فرق المقدمة التي تسعى للحفاظ على انطلاقتها المثالية.

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الاتحاد المصري

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

خلي بالك على نفسك.. أعراض تصيبك خلال الحر تكشف ضربة الشمس

مع موجة الطقس الحارة.. نصائح لتخفيف تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة

بدون بطانة.. إلهام شاهين تثير السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

أخبار السيارات| رجل يقاضي تويوتا لسبب غريب.. وأرخص سيارة نيسان رياضية بـ7000 دولار

