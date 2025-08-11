وزير الشباب يسلم 10عقود وأوراق الاحتضان لأصحاب الشركات الناشئة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بلقاء عدد من الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة والشركات التابعة لحاضنة وزارة الشباب والرياضة وتسليمهم لعقود 10 شركات ناشئة.

"MOYS" والتي تم وقوع الاختيار عليهم من خلال اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الشباب والرياضة واكاديمية البحث العلمي.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الحاضنة الهدف الأساسي منها هو دعم أعمال الشباب في مختلف المجالات بالتعاون مع شريكنا الرئيسي والتي تقوم بتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضةواكاديمية البحث العلمي .

واختتم الدكتور أشرف صبحي :حديثه بالإشارة الي ان وزارة الشباب هي اول وزارة حكومية يتم تمويل مشروعتها من خلال اكاديمية البحث العلمي، وأنه علي مدار العامين الماضيين تم تسليم عقود ١٨ شركة ناشئة للشباب في المشروعات المختصة بالتكنولوجيا بالمجال الرياضي.