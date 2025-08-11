الشباب والرياضة تستعد لانتخابات برلمان طلائع مصر على المستوى القومي

تستعد وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لإطلاق فعاليات انتخابات برلمان طلائع مصر على المستوى القومي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية، ووزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات على مستوى المحافظات.

تُقام الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، بالمدينة الشبابية في أبي قير بمحافظة الإسكندرية، في الفترة من 11-14 أغسطس.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التجربة تمثل نموذجًا رائدًا في تمكين النشء من ممارسة الديمقراطية وإكسابهم مهارات القيادة والحوار، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال تنظيم التصويت إلكترونيًا بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية بما يعزز الشفافية والنزاهة في جميع المراحل.

وشهدت الانتخابات على مستوى المحافظات مشاركة واسعة، بنسبة تصويت بلغت 65.61%، وسط أجواء إيجابية من الطلائع وأولياء الأمور، الذين دعموا أبناءهم في إعداد برامجهم الانتخابية وتنظيم الحملات وعقد اللقاءات مع الناخبين. وأسفرت النتائج عن فوز 284 عضوًا على النظام الفردي، و284 عضوًا على نظام القائمة، إلى جانب تعيين 28 عضوًا متميزًا بترشيحات من الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ووزارة التربية والتعليم، والمجالس القومية المختصة.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات القومية لاختيار هيئة مكتب المجلس (الرئيس، والوكيل الأول، والوكيل الثاني)، وهيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، خلال فعاليات تُقام في أغسطس 2025 بمشاركة 700 من الفائزين والمُعينين. كما تتضمن الفعاليات برامج تدريبية ومحاضرات يقدمها خبراء برلمانيون من مجلس النواب، ومدربو التنمية البشرية، لتعزيز مفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، مع إجراء استمارات قياس أثر قبلية وبعدية لمدى استيعاب المفاهيم.

