قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالعزيز يطالب خليل الحية بقيادة شاحنة مساعدات لغزة
ما بين المعابر والضغوط الدولية| مصر تثبّت التزامها تجاه فلسطين.. تفاصيل
من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت
بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل
الحبس سنة وغرامة للمتهمين بضرب فتاة في الشاطبي لزيادة المشاهدات
رئيس الوزراء القطري يدين استهداف إسرائيل المتعمد للصحفيين بغزة
بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأسماك والجمبري بالأسواق| كم يصل سعر الكيلو؟
زيلينسكي: التنازلات لن تقنع روسيا بوقف القتال
كامل الوزير يؤكد استعداد الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى في أبيدجان
وزير الخارجية: قرار إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة "غير مسؤول"
وزير الطيران يستعرض رؤية تطوير المطارات المصرية مع وفد من مطار إنتشون الكوري
وفد حماس يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشباب والرياضة تستعد لانتخابات برلمان طلائع مصر على المستوى القومي

أشرف صبحي
أشرف صبحي
القسم الرياضي

تستعد وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لإطلاق فعاليات انتخابات برلمان طلائع مصر على المستوى القومي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية، ووزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات على مستوى المحافظات.

تُقام الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، بالمدينة الشبابية في أبي قير بمحافظة الإسكندرية، في الفترة من 11-14 أغسطس.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التجربة تمثل نموذجًا رائدًا في تمكين النشء من ممارسة الديمقراطية وإكسابهم مهارات القيادة والحوار، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال تنظيم التصويت إلكترونيًا بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية بما يعزز الشفافية والنزاهة في جميع المراحل.

وشهدت الانتخابات على مستوى المحافظات مشاركة واسعة، بنسبة تصويت بلغت 65.61%، وسط أجواء إيجابية من الطلائع وأولياء الأمور، الذين دعموا أبناءهم في إعداد برامجهم الانتخابية وتنظيم الحملات وعقد اللقاءات مع الناخبين. وأسفرت النتائج عن فوز 284 عضوًا على النظام الفردي، و284 عضوًا على نظام القائمة، إلى جانب تعيين 28 عضوًا متميزًا بترشيحات من الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ووزارة التربية والتعليم، والمجالس القومية المختصة.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات القومية لاختيار هيئة مكتب المجلس (الرئيس، والوكيل الأول، والوكيل الثاني)، وهيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، خلال فعاليات تُقام في أغسطس 2025 بمشاركة 700 من الفائزين والمُعينين. كما تتضمن الفعاليات برامج تدريبية ومحاضرات يقدمها خبراء برلمانيون من مجلس النواب، ومدربو التنمية البشرية، لتعزيز مفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، مع إجراء استمارات قياس أثر قبلية وبعدية لمدى استيعاب المفاهيم.
 

أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة انتخابات برلمان طلائع مصر برلمان طلائع مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

ترشيحاتنا

عبور 32 شاحنة مساعدات قطرية ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة

عبور 32 شاحنة مساعدات قطرية ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة

جامعة الجلالة

جامعة الجلالة: منظومة منح دراسية رائدة لدعم التفوق وتحقيق العدالة الاجتماعية

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات فاخرة على خط القاهرة / الإسكندرية

بالصور

خلي بالك على نفسك.. أعراض تصيبك خلال الحر تكشف ضربة الشمس

ضربة الشمس
ضربة الشمس
ضربة الشمس

مع موجة الطقس الحارة.. نصائح لتخفيف تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة

مع موجة الطقس الحارة..نصائح لتفادى ارتفاع درجات الحرارة
مع موجة الطقس الحارة..نصائح لتفادى ارتفاع درجات الحرارة
مع موجة الطقس الحارة..نصائح لتفادى ارتفاع درجات الحرارة

بدون بطانة.. إلهام شاهين تثير السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

أخبار السيارات| رجل يقاضي تويوتا لسبب غريب.. وأرخص سيارة نيسان رياضية بـ7000 دولار

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد