سيف زاهر يكشف عن مفاجأة في قائمة الزمالك خلال مواجهة المقاولون

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل جديدة في قائمة نادي الزمالك في مباراته المقبلة بالدوري المصري الممتاز أمام المقاولون العرب.

وكتب زاهر عبر فيسبوك: “عمرو ناصر في قائمة الزمالك بدلاً من الجزيري في مباراة المقاولون العرب”.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضية على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.