اتحاد السلة يضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، عبر موقعه الرسمي، قائمة بأبرز 10 مباريات مرتقبة في دور المجموعات لبطولة الأفروباسكت للرجال، التي تحتضنها أنجولا في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري.

وضمت القائمة مباراتي منتخب مصر أمام منتخبي مالي والسنغال، على الترتيب، في دور المجموعات.

وسيتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة، إلى جانب كلا من مالي، والسنغال، وأوغندا.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة مالي غدًا الثلاثاء، ثم يواجه السنغال يوم الخميس، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم السبت المقبل.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، بينما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16 أو التصفيات المؤهلة لدور الثمانية.

قائمة منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

تضم القائمة النهائية كل من، عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة طارق السعيد، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.