قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عام
اعرف قيمتك .. تصريح مثير من شوبير بسبب علي معلول
تعاون بين مصر وكولومبيا لتقديم المساعدات الطبية للفلسطينيين في غزة
رفع الحظر بعد نصف قرن.. عودة السفر التجاري الأسرع من الصوت في أمريكا
هل بقى عندهم خوف وقلق؟.. شوبير يعلق على مستوى الحكام في الدوري
الداخلية السورية تعليقا على فيديو مشفى السويداء: تحويل الفاعلين إلى القضاء
السياحة: منطقة وادي الملوك بالأقصر آمنة تماماً وجميع المقابر سليمة| تفاصيل
رابط المناهج المطورة المقرر تدريسها في المدارس العام القادم .. حمل الآن
تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة
إنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية.. وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان تعزيز التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يتغنى بأداء الزمالك: شغل جون إدوارد ظاهر

سيف زاهر
سيف زاهر
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي سيف زاهر بأداء نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر : نادي الزمالك ظهر بشكل مميز و شغل جون إدوارد ظاهر من اول مباراة .

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات  بعد الفوز على  سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما  الجمعة الماضية على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.


ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .


وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.

سيف زاهر الزمالك صفقات الزمالك تصريحات سيف زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

موعد اجازة المولد النبوي

3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

حالة الطقس

بسبب القبة الحرارية.. الأرصاد تحذر من موجة حر قاسية تضرب البلاد في هذا الموعد

ترشيحاتنا

مفتو قيرغيزستان وصربيا وجزر القمر وبلجراد وبولندا وجنوب أفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

مفتو قيرغيزستان وصربيا وبولندا يصلون القاهرة للمشاركة في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

إطعام الطعام

هل يجوز إطعام الطعام ونحر الماعز والخراف في المولد النبوي .. الإفتاء تجيب

الشيخ عويضة عثمان

يحمل الخراب.. أمين الإفتاء: إطعام الأبناء من الحرام يعدّ عقوقًا لله

بالصور

روبي بفستان ورد تخطف الأنظار بحفل الصيف

روبي
روبي
روبي

بـ7 آلاف دولار.. أرخص سيارة نيسان رياضية SUV | صور

نيسان
نيسان
نيسان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

تحذير من خطورة وضع البيض بهذا المكان بالثلاجة

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد