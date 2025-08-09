عودة الثقة ..عمرو الدردير يعلق على فوز الزمالك على سيراميكا

أشاد الإعلامي و الناقد الرياضي عمرو الدردير بأداء الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وكتب الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مبروك للزمالك اول ثلاث نقاط وعودة الثقة ، فيريرا ينجح في الاختبار الأول ، وصفقات الزمالك تفوقت علي سيراميكا ، شيكوبانزا عالمي ومعالي صاحب لمسة سحرية وكايد في كل مكان".

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .



وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.