هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل

يتساءل كثيرون هل التدخين ينقض الوضوء؟.. فهو سؤال يكثر حوله الجدل ويرغب عدد كبير من المصلين في معرفة حكمه الشرعي فهل يجب على المدخن حقا إعادة الوضوء.

هل التدخين ينقض الوضوء؟

وفي إطار الإجابة السؤال قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن "التدخين لا ينقض الوضوء، غير أنه يستحب للمسلم أن يطهِّر فمه من رائحة التدخين عند الصلاة حتى لا يؤذي إخوانه المصلين.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن السجائر لا تبطل الوضوء حتى لو كانت محرمة.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، إلى أن حكم الدخان اختلف فيه العلماء، فهناك من ذهب إلى حرمة الدخان وهناك من قال انه جائز أو مباح، أما الضرر الذي ينتج عنه من وجهة نظر المبيحين له فهو ضرر نسبي وغير متحقق بشكل يقيني مع كل مدخن.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحرمة لأمر طارئ أو خارج وليس لمجرد التدخين، أما من حرمه فحرمه لمظنة الضرر، فهو بمثابة المحرم، كما أن فيه إتلاف للمال.

دعاء الوضوء

فيه يستحب أن يقول في أول الوضوء : بسم الله الرحمن الرحيم ، وإن ترك التسمية في أول الوضوء قالها في أثنائه قال بعض أصحابنا عن دعاء الوضوء : يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة ويقال بعد الفراغ من الوضوء : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ».

دعاء الوضوء ومنه كذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من توضأ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»، وروي في دعاء الوضوء بسنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ ثم قال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قبل أن يتكلم ، غفر له ما بين الوضوءين» إسناده ضعيف.