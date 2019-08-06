ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تشجب الانتخابات الأفغانية وتهدد بهجمات

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
رويترز

شجبت حركة طالبان الإسلامية الانتخابات في أفغانستان يوم الثلاثاء قائلة إنها انتخابات صورية وإن مقاتليها سيبذلون ما في وسعهم لمنعها وحثت الناس على الابتعاد عن التجمعات الانتخابية محذرة من احتمال تعرضها لهجمات.

وقالت طالبان إن التركيز يجب ألا ينصب على الانتخابات المقررة في 28 سبتمبر وإنما على جهود التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو اتفاق من المتوقع أن يلزم واشنطن بسحب قواتها مقابل تعهد طالبان بألا تكون أفغانستان محلا لتدبير هجمات إرهابية.

وقالت طالبان في بيان "العملية الانتخابية ليست سوى حيلة لخداع المواطن العادي... لإرضاء غرور عدد محدود من السياسيين الزائفين".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الرئيس أشرف غني بفترة ولاية ثانية وقد أصر على المضي قدما في الانتخابات.

وتولى غني، المسؤول السابق بالبنك الدولي الذي تدرب في الولايات المتحدة، السلطة في عام 2014 بعد فوزه في انتخابات أثارت نتائجها جدلا مريرا ووصمت باتهامات بالتزوير.

ودعت طالبان لمقاطعة الانتخابات وقالت إن مقاتليها سيبذلون ما في وسعهم لمنعها.

وأضافت الحركة "للحيلولة دون وقوع خسائر... يتعين الابتعاد عن التجمعات التي يمكن أن تصبح أهدافا محتملة".

وتابعت أنه ينبغي لداعمي الانتخابات الأجانب التركيز على "إنهاء احتلال أفغانستان وإقرار سلام حقيقي حتى... لا تفسد عملية السلام الجارية لصالح ثلة قليلة".

وقال مبعوث السلام الأمريكي، الذي يقود المحادثات الجارية في قطر مع طالبان، يوم الاثنين إنه يجري تحقيق تقدم هائل في المحادثات للتوصل إلى اتفاق من أربعة أجزاء.

وكتب المبعوث زلماي خليل زاد على تويتر "الاتفاق على هذه التفاصيل ضروري". ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقالت طالبان إنها تتوقع نتيجة إيجابية.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في قطر "جرى إحراز تقدم هائل".

وأضاف أن الهدف ظل على مدى 40 عاما من الحرب "نظاما إسلاميا كاملا" وأن مسألة الانتخابات سيجري بحثها في حوار بين الأفغان من المقرر أن يبدأ بعد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

ولا يشارك غني أو حكومته في محادثات السلام لأن طالبان ترفض التعامل مع حكومة تعتبرها دمية في يد الولايات المتحدة.

ورغم المحادثات لم تنحسر أعمال العنف.

وقالت السلطات في مدينة هرات إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 25 في انفجار قنبلة بالمدينة يوم الاثنين.

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار اللحوم الحية بمجزر البساتين وكيف تختار اللحمة السليمة ..فيديو

الطريقة الأصلية.. دبابيس الفراخ المقرمشة

الدولار يسجل 16.60 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019

القرية الحزينة.. أهالي ميت حبيب في الغربية ينتظرون تشييع جثامين 15 من ضحايا تفجير الاورام

ضربة البداية.. موعد مباريات منتخب مصر لليد بمونديال الناشئين

أبرزها وائل جمعة .. تعرف على مفاجآت قناة الأهلي احتفالا بمرور 11عاما على انطلاقها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم عبر هذا الرابط

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط .. بعد قليل

ستذيع الدوري.. مرتضى منصور يحدد موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

فرقتهم إشارة مرور.. قصة عروس تحول حفل خطوبتها لمأساة في انفجار معهد الأورام

الأزهر يحذر من عادة سيئة يفعلها الكثيرون تدخل جهنم

السجن والغرامة.. تعرف على جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

المعركة مستمرة ولن أجلس معه.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع محمود الخطيب

مصدر ينفي تصاعد أي أدخنة من مدينة الإنتاج الإعلامي

لحظة موت.. ضابط شجاع يواجه بلطجيا يحمل سكينا بمدريد.. فيديو

العشر الأوائل من ذي الحجة .. 32 كلمة أوصي الرسول بالمداومة على الدعاء بها

أهم الأخبار ليلا.. أحمد موسى يجمع 15 مليون جنيه لصالح معهد الاورام.. وقناة المحور تفسخ تعاقدها مع برنامج الزمالك.. وتركي آل شيخ يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي لضم وليد أزارو

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب الانتفاخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حريق ماجيك لاند.. تجديد ألعاب الملاهي وراء اندلاع النيران

الطريقة الأصلية.. دبابيس الفراخ المقرمشة

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور