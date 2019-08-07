أفضل 4 تطبيقات أخبار لمستخدمي أجهزة أندرويد

مع تطور الهواتف الذكية زاد عدد مواقع الإنترنت في العالم حاليًا بشكل كبير، حيث وصل عدد مواقع الإنترنت عالميًا إلى ما يقرب من 2 مليار موقع، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الأخبار التي تهتم بها





ولذا أنت بحاجة إلى البرامج والتطبيقات المناسبة لأداء تلك المهمة نيابة عنك، ويمكنك الإستعانة بأفضل التطبيقات الأخبارية على متجر جوجل للإطلاع على الأخبار اليومية، لتبقيك على اطلاع دائم بأخبار العالم التى تهمك، إليك بعض من أفضل التطبيقات وفقا لموقع "Good E-Reader".





1. جوجل نيوز Google News:





تغطى أخبار جوجل "Google"، مجموعة واسعة من القصص والأخبار من جميع أنحاء العالم وفي جميع انحاء العالم، فهو من أفضل التطبيقات الأخبارية الموجودة على متجر جوجل بلاي Google Play، لذا ستتمكن من العثور على المواقع الإخبارية المفضلة لديك، كما تستطيع الإطلاع على حالة الطقس يوميًا.





2. يوني بت Unibet:





أصبحت لعبة المراهنة شائعة جدا بين عشاق الرياضة، يوني بت هو واحد من أفضل تطبيقات المراهنات المعروفة، ولكنها من أفضل التطبيقات التي تقدم الأخبار الرياضية.





3. بي بي سي BBC:





هى شركة تقدم أخبار العالم منذ فترة كبيرة من قبل ظهور الإنترنت، ولا تزال واحدة من أهم مصادر الأخبار في العالم، وتجمع بين التقارير التقليدية والبث المباشر والأخبار العاجلة وغير ذلك.





4. باز فيد Buzzfeed:



