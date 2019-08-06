بالأسماء.. ننشر الحركة الكاملة لمديري الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أكبر حركة لمديري الإدارات التعليمية الـ 13 على مستوى المحافظة، وتضمنت الحركة الإبقاء على 5 مديري إدارات، هم هالة عزت محمد النواصرة، مديرًا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، تكليفًا مؤقتًا لحين اعتماد نتيجة لجنة القيادات بالمحافظة، علاء فريج جودة سيد أحمد، مديرًا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، مصطفى مرعى محمد عطية، تكليفًا مؤقتًا لحين اعتماد نتيجة لجنة القيادات بالمحافظة، مديرًا لإدارة دسوق التعليمية، رضا عبدالعزيز محمود يونس، مديرًا لإدارة الرياض التعليمية، خيرت محى الدين الخيرى محمد، مديرًا لإدارة الحامول التعليمية.





وشملت الحركة، نقل عدد من مديري الإدارات التعليمية الى إدارات تعليمية أخرى لصالح العملية التعليمية وهم، السيد إسماعيل على إسماعيل، مدير إدارة سيدى غازي التعليمية للعمل مديرًا لإدارة بلطيم التعليمية، السعيد محمود حسين الطنطاوي، مدير إدارة سيدى سالم التعليمية للعمل مديرًا لإدارة قلين التعليمية، تكليفًا مؤقتًا لحين اعتماد نتيجة لجنة القيادات بالمحافظة، مجدى الورداني قنديل محمد، مدير إدارة فوه التعليمية للعمل مديرًا لإدارة سيدى سالم التعليمية، السيد عبدالحميد الشافعي، مدير إدارة بلطيم التعليمية للعمل مديرًا لإدارة سيدى غازي التعليمية، على فتحي على شيحا، مدير إدارة مطوبس التعليمية للعمل مديرًا لإدارة فوه التعليمية".



