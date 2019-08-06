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محافظات

بالأسماء.. ننشر الحركة الكاملة لمديري الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:56 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أكبر حركة لمديري الإدارات التعليمية الـ 13 على مستوى المحافظة، وتضمنت الحركة الإبقاء على 5 مديري إدارات، هم هالة عزت محمد النواصرة، مديرًا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، تكليفًا مؤقتًا لحين اعتماد نتيجة لجنة القيادات بالمحافظة، علاء فريج جودة سيد أحمد، مديرًا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، مصطفى مرعى محمد عطية، تكليفًا مؤقتًا لحين اعتماد نتيجة لجنة القيادات بالمحافظة، مديرًا لإدارة دسوق التعليمية، رضا عبدالعزيز محمود يونس، مديرًا لإدارة الرياض التعليمية، خيرت محى الدين الخيرى محمد، مديرًا لإدارة الحامول التعليمية.

وشملت الحركة، نقل عدد من مديري الإدارات التعليمية الى إدارات تعليمية أخرى لصالح العملية التعليمية وهم، السيد إسماعيل على إسماعيل، مدير إدارة سيدى غازي التعليمية للعمل مديرًا لإدارة بلطيم التعليمية، السعيد محمود حسين الطنطاوي، مدير إدارة سيدى سالم التعليمية للعمل مديرًا لإدارة قلين التعليمية، تكليفًا مؤقتًا لحين اعتماد نتيجة لجنة القيادات بالمحافظة، مجدى الورداني قنديل محمد، مدير إدارة فوه التعليمية للعمل مديرًا لإدارة سيدى سالم التعليمية، السيد عبدالحميد الشافعي، مدير إدارة بلطيم التعليمية للعمل مديرًا لإدارة سيدى غازي التعليمية، على فتحي على شيحا، مدير إدارة مطوبس التعليمية للعمل مديرًا لإدارة فوه التعليمية".

وتضمنت الحركة، تكليف مديري الإدارات التعليمية الآتي أسماؤهم تكليفًا مؤقتًا لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية والرسمية وهم " أحمد إبراهيم إبراهيم ريحان، وكيل إدارة قلين التعليمية للعمل مديرًا لإدارة بيلا التعليمية، عبداللطيف عبد المؤمن غريب، وكيل إدارة مطوبس التعليمية للعمل مديرًا لإدارة مطوبس التعليمية، أحمد سعيد أحمد وعيوع، وكيل إدارة دسوق التعليمية للعمل مديرًا لإدارة برج البرلس التعليمية "، بالإضافة إلى ندب محمد حسن على شتا، و محمود إسماعيل الرويني، إلى لديوان مديرية التربية والتعليم، وتكليف هناء محمد عبدالوهاب نويجى، وكيلًا لإدارة دسوق التعليمية، حسن عاطف على الشيمى، وكيلًا لإدارة مطوبس التعليمية، يوسف البسيونى يوسف البسيونى، وكيلًا لإدارة قلين التعليمية.
بالأسماء.. ننشر الحركة الكاملة لمديري الإدارات التعليمية بكفر الشيخ
بالأسماء.. ننشر الحركة الكاملة لمديري الإدارات التعليمية بكفر الشيخ
بالأسماء.. ننشر الحركة الكاملة لمديري الإدارات التعليمية بكفر الشيخ
بالأسماء.. ننشر الحركة الكاملة لمديري الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

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