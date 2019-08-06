الرئيس الإيراني يقايض إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية

أجرى الرئيس الإيراني، حسن روحاني مكالمة هاتفية بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قايضه خلالها بالاستمرار في الاتفاق النووي مقابل التعاون النفطي والمصرفي.



وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، قال روحاني إن هدف إيران من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي تأمين مصالحها، وإلزام الأطراف الأخرى بتنفيذ التزاماتها تجاهها، وكذلك استقرار الاتفاق.



وضاف أن التعاون النفطي والمصرفي مع إيران من الشروط والحقوق الأساسية لطهران بموجب الاتفاق.



فيما تعهد ماكرون بمواصلة فرنسا الالتزام بالاتفاق النووي، وسعي باريس للتوصل إلى نتائج مقبولة لإنهاء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.



