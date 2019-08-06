تحطم طائرة فريق المغنية الأمريكية بينك في الدنمارك

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن تحطم الطائرة الخاصة التي تقل أعضاء فريق المغنية الأمريكية "بينك" في مطار دنماركي، دون أن يصاب أحد بأي ضرر.



وقال أحد المسئولين في لايف نيشن النرويج إلى رويترز: "كانت تقل الطائرة أعضاء فريق المغنية الأمريكية بينك، وخرج الجميع سالمين".



وأكدت الوكالة على تواجد المغنية الأمريكية بينك، داخل الطائرة، عقب تحطمها.



ومن جانبها قالت الشرطة الدنماركية إن طائرة الفرقة الموسيقية جاء من أوسلو، لتتحطم أثناء الهبوط في مطار الدنمارك، إلا أن جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 10 أشخاص خرجوا جميعا سالمين، دون تسجيل أي إصابات.



