جدل في بغداد بعد تعطل نظام الملاحة العالمي

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن العاصمة العراقية تشهد حالة من الجدل الواسع بعد تعطل نظام الملاحة العالمي في عدد من المناطق، وهو النظام الذي يعتمد عليه أغلب المواطنين في تنقلاتهم اليومية، مضيفة أن العديد من التطبيقات المرتبطة بالملاحة مثل جوجل مابس وويز شهدت تعطلاً ملحوظًا خلال الساعات الماضية، ما تسبب في ارتباك واسع بين مستخدميها.

وأوضحت «التميمي» أن المواطنين، وخاصة أصحاب الأعمال اليومية وسائقي التوصيل، تأثروا بشكل كبير بهذا العطل، إذ يعتمدون على هذه التطبيقات في تحديد مواقع الزبائن والمسارات الأقل ازدحامًا، لافتا إلى أن الظاهرة تتركز بشكل واضح في مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث يُلاحظ التشويش حتى من قبل المستخدمين العاديين عند فتحهم للتطبيقات.



وأشارت المراسلة إلى أن العاصمة بغداد تشهد في الأساس كثافة مرورية كبيرة، خصوصًا في ساعات الذروة صباحًا وعند انتهاء الدوام، ما يجعل تطبيقات الملاحة أداة أساسية لتسهيل الحركة، ومع تعطّلها واجه المواطنون صعوبات في التنقل والوصول إلى وجهاتهم، وسط غياب مسارات بديلة واضحة.



وأكدت «التميمي» أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت موجة من التساؤلات والاستغراب بشأن أسباب تعطّل النظام، في حين لم تُصدر وزارة الاتصالات العراقية بعد بيانًا رسميًا مفصلًا حول الحادثة، لكنها تتابع الموقف وتتحقق من أسباب التشويش في العاصمة.