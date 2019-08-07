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فن

ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:24 ص
هيفاء وهبي وابنتها
هيفاء وهبي وابنتها زينب
سعيد فراج
تفاجأت زينب فياض (ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي)، بتعليق إحدى المتابعات لها، على أحد فيديوهات انستجرام، وذلك بعد ما وجهت لها المتابعة تساؤلًا، قالت فيه: "انتي مو كنتي محجبة؟! الله يهديكي بس". 

وفي المقابل، ردّت ابنة هيفاء وهبي، على متابعتها، قائلة لها: "بحياتي ما كنت محجبة.. ويهديكي يا رب ويهدينا جميعا"، في تأكيد منها على عدم ارتدائها الحجاب من قبل. 

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.

وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.
ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب

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