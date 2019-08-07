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فن

أحمد فلوكس يدافع عن هنا شيحة بعد طلاقهما

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:09 ص
هنا شيحة - أحمد فلوكس
هنا شيحة - أحمد فلوكس
سعيد فراج
فوجئ الفنان أحمد لوكس، بتعليق عبر حسابه على انستجرام، من إحدى متابعاته، هاجمت فيه مُطلقته الفنانة هنا شيحة، بعدما نشر "فلوكس" تعليقًا بهاجم من خلاله المنافقون. 

وظنت المتابعة أن أحمد فلوكس، يقصد بكلامه، هنا شيحة، فكتبت المتابعة في تعليقها: "قتلتونا بالألغاز.. شيحة أصلا ما وحدة بتاعة زواج، وأنت غلطت لما تزوجتها، والعيش بالأطلال ماراح ينفع!، وأنت ذكي وأحلى منها هي أصلا ما عندها ذرة جمال وأنوثة".

من جهته، ردّ أحمد فلوكس على متابعته،: "إيه اللي انتي كاتباه ده؟، أولا أنت مالك؟، ثانيا ألغاز إيه؟ إنتي قاعدة فاضية وبتشتغلي نفسك ولا إيه بالظبط، ثالثا أنت إزاي تقولي على هنا الكلام ده؟".

وتابع فلوكس: "انتي تعرفيها أو تعرفي أهلها عشان تقولي كلام عليها زي ده.. لتقل خيرا أو تصمت يعني تخرسي.. رابعا مين العبقري اللي قال إني بنزل كلام لـ هنا؟، عيب الكلام ده وما يصحش أبدًا تغلطي في هنا، أولا لأنها فنانة كبيرة ومعروفة، وبنت أصل وناس ومحترمة".

واختتم أحمد فلوكس، رده: "ثانيا.. لأنها كانت مراتي يعني كانت أنا.. عيب عيب عيب.. ما يصحش نهائي".
أحمد فلوكس يدافع عن هنا شيحة بعد طلاقهما

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