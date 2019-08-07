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يضم 9 مصانع.. تفاصيل مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:39 ص
مجمع الأسمدة الفوسفاتية
مجمع الأسمدة الفوسفاتية و المركبة
مي محمد
قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الجهاز قام بالتعاون مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالتخطيط لإنشاء 3 مجمعات صناعية كبرى أخري وهي : مجمع الأسمدة الفوسفاتية و المركبة بالعين السخنة يضم 9 مصانع، على مساحة 400 فدان. 

وأضاف مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة ، اليوم الأربعاء ، أن مجمع لإنتاج الأسمدة الأذوبتية بالعين السخنة ، على مساحة 100 فدان ، يضم 6 مصانع بإجمالى طاقة إنتاجية مليون طن سنويا ، وتقدر تكلفة إنشاء هذا المجمع بنحو مليار دولار ، حيث أنه مخطط الإنتهاء منه في إبريل 2022.

وتابع أن الثالث هو مجمع لإنتاج الغازات الطبية و الصناعية بأبو رواش بالجيزة على مساحة 50 ألف متر مربع ، ومخطط الانتهاء منه في أكتوبر القادم .

وأوضح أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر من الأسمدة المختلفة، وتوفير العملات الحرة من خلال التصدير والحد من الاستيراد مع تعظيم العائد وتحقيق القيمة المضافة لأحد أهم الخامات التى تتميز بها ثروات مصر الطبيعية وهي خامة الفوسفات، إضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل.

وتابع أن المجمع الأسمدة الفوسفاتية و المركبة يضم 9 مصانع هي: مصنع لإنتاج سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم المحبب، مصنع لإنتاج سماد ثلاثى سوبر للفوسفات المحبب ، مصنع لإنتاج الأسمدة البلورية الذوابة، مصانع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز، ومصنعي الفوسفوريك التجاري، ومصانع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي، كما يضم المجمع مجموعة من المنشأت الإدارية والفنية والطبية والترفيهية ورصيف بحري للتحميل 
والتصدير.

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