شاهد.. لحظة اقتحام الأقصى والاعتداء الدموي على حارسه

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وتم الإعتداء الدموي على حارسه.





وقام 100 مستوطن باقتحام الأقصى على شكل مجموعات متتالية منذ الساعة السابعة والنصف حتى التاسعة صباحا، خلال فترة "الاقتحامات اليومية" والتي تستمر فترة الصباح حتى الساعة 11:00.





وأوضح شهود عيان قوات الاحتلال الخاصة انتشرت في ساحات الأقصى، كما رافقت المستوطنين خلال اقتحامهم وجولتهم في ساحات الأقصى؛ بدءا من باب المغاربة مرورا بساحة المصلى القبلي والمراوني وباب الرحمة وصولا الى باب السلسلة خروجا من باب السلسلة.





وتأتي هذه الاقتحامات عشية ما يسمى " ذكرى خراب الهيكل " والتي تصادف يوم الأحد القادم" اول ايام عيد الأضحى "، حيث تتصاعد الدعوات لاقتحام الاقصى باعداد كبيرة في هذه اليوم وسط توجيه دعوة من "جماعات الهيكل المزعوم " لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو للسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى في هذا اليوم وعدم إغلاق باب المغاربة حيث تتم الاقتحامات بحجة أعياد المسلمين.





كما دعت منظمة "امناء الهيكل" المتطرفة لمسيرة ضخمة الأحد القادم، تنطلق من باب الخليل وتنتهي داخل الأقصى بحسب الإعلان، إحياء لما يسميه الاحتلال "ذكرى خراب الهيكل".





وطالب رئيس منظمة "أمناء الهيكل" جرشون سلمون بأن يتم السماح لليهود باقتحام الأقصى خلال صبيحة يوم الأحد القادم، والسماح لهم بوضع حجارة الهيكل في الأقصى، معتبرا أن الوقت قد حان لذلك.





والى ذلك أطلق نشطاء دعوات لشد الرحال إلى الأقصى أول أيام عيد الأضحى منذ صلاة الفجر حتى الظهر لمنع المستوطنين من اقتحامه، وأطلقوا هاشتاجا.





واعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى مهند ادريس، كما اعتقلت الشاب نظام أبو رموز من الاقصى.





أصيب حارس المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، بجروح في رأسه بعد ضربه من قبل شرطة الاحتلال المتواجدة في الأقصى.





وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال اعتقلت الحارس مهند ادريس أثناء وجوده بالقرب من مصلى باب الرحمة داخل الأقصى، وخلال ذلك قام أحد أفراد الشرطة بدفعه دون سبب ليفاجئ بمحاصرته من قوات الاحتلال من الخلف وضربه على رأسه بالقيود الحديدية، ما أدى إلى إصابته ونقله لتلقي العلاج في مستشفى المقاصد.



