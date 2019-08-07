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قرار جديد من الكويت بشأن زيارات أقارب المقيمين

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:42 ص
قرار جديد من الكويت
قرار جديد من الكويت بشأن زيارات أقارب المقيمين
دعاء أبوهشيمة
قررت السلطات في الكويت خفض مدة زيارة أقارب المقيمين في الكويت من 3 أشهر إلى شهر، وذلك اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء.

ووفقا لـ صحيفة "الأنباء" الكويتية، واقتصرت الإدارة العامة لشؤون الإقامة الزيارة السياحية التي تبلغ 3 أشهر على الزوجة والأبناء فقط، فيما حددت الزيارة العائلية لمدة 30 يوما فقط للوالدين والحموات والأشقاء. والزيارة التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين لمدة شهر واحد.

وبدأت إدارات الهجرة في محافظات الكويت الست العمل بهذا النظام الجديد اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء.

وبدوره، أكد مصدر أمني أنه لا مجال للاستثناءات في الزيارات، مشددا على أنه لا يجوز منح الآباء والأمهات والحموات تأشيرة عائلية مدتها 3 أشهر كما كان الوضع من قبل.

وأفادت الصحيفة الكويتية، نقلا عن مصدر أمني في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، قوله بأن قد تم وقف استصدار جوازات سفر مادة 17 المخصصة للبدون، وذلك نتيجة تكدس ما لا يقل عن عشرة آلاف طلب.

وأشار المصدر إلى استمرار استقبال طلبات الجوازات لشريحة البدون الخاصة بحالات الدراسة والعلاج بالخارج.

ولفت إلى أن أي طلب لجواز مادة 17 يستلزم أن يكون صاحب الجواز لديه إحصاء 65 وبطاقة أمنية صالحة وان يتقدم بطلب للمديرية المختصة في الداخلية يتضمن رغبته في الحصول على جواز السفر.

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