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رياضة

إلغاء وديتي منتخب الشباب والسودان.. تفاصيل خطاب الاعتذار

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:40 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
يسرى غازى
تلقى اتحاد الكرة خطاب اعتذار من نظيره السوداني عن تعذر الحضور إلى القاهرة من أجل خوض مباراتين وديتين بين منتخب مصر للشباب ونظيره السوداني في معسكر شهر سبتمبر المقبل.

ويستعد شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين لخوض التصفيات الأفريقية المقرر انطلاقها فى شهر مايو من العام المقبل، والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لمونديال الشباب.

وبموجب الإعتذار قرر مسئولو الجبلاية إلغاء وديتى منتخب الشباب أمام السودان التى كان مقررا إقامتهما خلال الفترة من 15 حتى 24 سبتمبر المقبل.

يذكر أن ربيع ياسين تردد اسمه ضمن المرشحين لقيادة منتخب مصر الأول رفقة حسن شحاتة وحسام حسن وطلعت يوسف وإيهاب جلال وحسام البدري، وذلك خلفا للمكسيكى خافيير آجيرى بعد الحروج من أمم إفريقيا التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو الماضي.

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