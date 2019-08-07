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ترامب: أمريكا تحتاج إلى المهاجرين..ونريد السماح بدخول الملايين..فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:22 م
صدى البلد
حسام رضوان
نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر" تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تحدث خلالها عن مشكلة الهجرة.

وقال ترامب إن الهجرة غير الشرعية لأمر فظيع بالنسبة للولايات المتحدة، وأنه قلق بشأن كل جماعات الكراهية بما فيهم العرقيين البيض وحركة "أنتيفا".

وأضاف:"نريد السماح لملايين الناس بالدخول، ولكن يجب ان يكون لدينا هجرة شرعية، وليس هجرة غير شرعية" مشددا على أنه جاري العمل على بناء الجدار.

وتابع أن الولايات المتحدة تسمح بالهجرة القانونية، لأنها تحتاح إلى المهاجرين، نظرا لوجود الكثير من فرص العمل، نظرا للانخفاض التاريخي في معدلات البطالة.

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