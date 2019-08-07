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اقتصاد

تعرف على خطوات تقديم تظلم عند الحذف من البطاقات التموينية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:58 م
بطاقات تموين
بطاقات تموين
محمد صبيح
ينشر موقع "صدي البلد" الإخباري، خطوات تقدم المواطنين، بتظلم، عند حذف بياناتهم من البطاقات التموينية.

يمكن من خلال 5 خطوات تقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي:

1-الدخول على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg/ .

2- تسجيل دخول برقم بطاقة التموين والرقم القومي.

3- اختيار خيار تقديم تظلم .

4- كتابة أسباب وتفاصيل التظلم .

5- اضغط على كلمة حفظ.

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