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فن

داليا مصطفى: لم أبلغ بموعد بدء تصوير البيت الكبير 3

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:02 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
أحمد البهى
أكدت الفنانة داليا مصطفى أنها لم تبدأ تحضير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير 3" حتى الآن، مؤكدة أنها تواصل تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه".

وأضافت داليا مصطفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، "حتى الآن لم أُبلَّغ من قبل القائمين على العمل بموعد بدء التصوير". 

ويشارك داليا مصطفى في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" كل من إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، منه جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايده رياض، فريدة سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل.

العمل من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي وقصة أيمن سليم وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

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