يا أجمل الأصوات المصرية.. أنغام تهنئ هيثم شاكر بـ ألبومه الجديد

هنأت الفنانة أنغام، المطرب هيثم شاكر بألبومه الجديد "معرفة قديمة" في الأسواق وعبر التطبيقات الإلكترونية بعد غيابه 5 سنوات عن الساحة الغنائية.





ونشرت أنغام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لـ بوستر الألبوم.





وعلقت أنغام على الصورة "الف مبروك هيثم شاكر تستاهل النجاح والتألق يا أجمل الأصوات المصرية".





ويضم الألبوم 14 أغنية وهي "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".





ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني.