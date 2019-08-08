شاهد.. سالي عبد السلام مع أحمد عز في العرض الخاص لـ ولاد رزق 2

نشرت المذيعة سالي عبد السلام صورة تجمعها بالفنان أحمد عز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من العرض الخاص لـ فيلم ولاد رزق 2 الذي أقيم مساء أمس الأربعاء.





وعلقت المذيعة سالي عبد السلام على الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستانًا أبيض أنيقًا "مع أحمد عز بطل فيلم ولاد رزق 2 مبروك احمد مبروك صناع الفيلم".





يعد فيلم ولاد رزق 2 من أبرز الأعمال المنتظر عرضها، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول وقت طرحه عام 2015، وإيرادات اقتربت من 23 مليون جنيه.



