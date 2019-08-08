شاهد.. سالي عبد السلام مع أحمد عز في العرض الخاص لـ ولاد رزق 2

نشرت المذيعة سالي عبد السلام صورة تجمعها بالفنان أحمد عز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من العرض الخاص لـ فيلم ولاد رزق 2 الذي أقيم مساء أمس الأربعاء.
وعلقت المذيعة سالي عبد السلام على الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستانًا أبيض أنيقًا "مع أحمد عز بطل فيلم ولاد رزق 2 مبروك احمد مبروك صناع الفيلم".
يعد فيلم ولاد رزق 2 من أبرز الأعمال المنتظر عرضها، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول وقت طرحه عام 2015، وإيرادات اقتربت من 23 مليون جنيه.
الفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان والذى استعان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.