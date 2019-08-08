التعادل 1 / 1 ينهي الشوط الأول بين برشلونة ونابولي ..فيديو

أنهي فريق برشلونة الإسبانى الشوط الأول متعادلا مع نظيره نابولى الإيطالى بهدف لمثله فى مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية فى إطار الاستعدادات للموسم الجديد.



افتتح برشلونة شريط الأهداف عبر سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 37 ، لكن كتيبة الإيطالي أنشيلوتي استحوذت على الكرة طوال مجريات المتبقي من الشوط الأول ، في محاولة لتعديل النتيجة حتى وصلت نسبة الاستحواذ للفريق الإيطالي إلى 52%.



وكان لفريق الجنوب الإيطالي ما أراد وسجل هدف التعادل قبل الدخول لغرف الملابس من خلال هدف سجله أومتيتي في مرماه.



وسيلتقي الفريقان مجددا في منتصف ليلة السبت في مباراة ودية أخرى.



وكان البارسا قد تغلب على ارسنال الإنجليزى بهدفين مقابل هدف في ملعب "كامب نو" يوم الأحد الماضى على كأس "خوان جامبر".



ويغيب عن برشلونة فى اللقاء، ليونيل ميسى، والذى لم يتمكن من السفر مع بعثة البلوغرانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرضه لإصابة طفيفة.



ويستعد برشلونة لافتتاح الموسم الجديد في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو.



حيث يلتقي في رحلة الدفاع عن لقبه يوم 17 أغسطس الجاري في ملعب "سان ماميس" في أولى مباريات الفريق.







